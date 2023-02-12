مسؤول بمعبر «باب الهوى» لـ«الاتحاد»: نقص حاد بالمعدات الثقيلة والمستشفيات الميدانية في شمال سوريا

باب الهوى (الاتحاد)

دعا المتحدث الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، مازن علوش، لسرعة إدخال مساعدات لمناطق الشمال السوري، والتي تعاني بشدة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، لافتاً إلى وجود نقص حاد في المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض وفي المستشفيات الميدانية والمستهلكات الطبية والخيم لإنشاء مراكز الإيواء.

ولفت علوش إلى أنه ليست هناك كميات كافية من المحروقات، خصوصاً مع ندرة الموارد بالأساس، وانتهاء الموجود تأثراً بالزلزال المدمر الذي لم يترك شيئاً خلفه للسوريين من الناجين الذين بالكاد خرجوا بملابسهم.

وطالب علوش المتحدث الإعلامي للمعبر لـ «الاتحاد»، بعدم التفريق في تقديم الدعم الإنساني خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الجميع تطاله آثار الزلزال، وستستمر الأزمة إذا لم يتم تقديم المساعدة لكافة المناطق المتضررة، ومنها الشمال السوري الذي تعيش فيه بلدان على الأنقاض حيث لا حياة موجودة.

وأكد الدفاع المدني السوري الموجود في مدن الشمال السوري وقف عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعدما تمكن من إنقاذ نحو 1500 شخص تحت الأنقاض، وبدء عمليات إخراج الضحايا ومساعدة الناجين للحصول على خدمة طبية في أسرع وقت ممكن إلى جانب بدء إزالة الركام الناتج عن تدمير الزلزال للمنازل والبنايات على مدار الأيام الماضية.