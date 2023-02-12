رغم مرور 6 أيام على الزلزال.. إنقاذ أطفال من تحت الأنقاض بتركيا

الاتحاد، وكالات (أنقرة)

أب وابنته، ورضيع، وطفلة في العاشرة من عمرها كانوا بين مجموعة من الناجين الذين انتشلهم منقذون من تحت أنقاض المباني المنهارة في إقليم هاتاي بجنوب تركيا أمس.

ومع دخول جهود الإنقاذ يومها السادس، فإن الوقت ينفد أمام الأطقم للوصول إلى الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض لكن طواقم الطوارئ ما زالت تعثر على ناجين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته بلدية إسطنبول رجال الإنقاذ في هاتاي، وهم يسحبون طفلة في العاشرة من عمرها عبر ثقب في أرضية مبنى متضرر قبل حملها على محفة.

وقالت بلدية إسطنبول: إن الطفلة، التي تُدعى كودي، قضت 147 ساعة تحت الأنقاض.

وفي هاتاي أيضاً، انتشل رجال الإنقاذ رضيعاً من تحت أنقاض مبنى منهار. وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة التركية الطفل مستلقياً على محفة في صمت، وعلى جسده آثار كدمات ويغطيه الغبار، فيما كان المنقذون ينقلونه إلى بر الأمان.

وفي وسط هاتاي، انتُشل أب وابنته التي تُدعى أميرة وتبلغ من العمر خمس سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر. وأظهر مقطع فيديو نشرته بلدية كوجايلي، أمس، المنقذين يتحدثون إلى أميرة ووالدها وهما تحت الأنقاض.

وقال أحد المنقذين: «مرحباً أيتها الفتاة الجميلة.. نحن هنا لإخراجك».

وفي مدينة كهرمان مرعش، التي تبعد نحو 180 كيلومتراً إلى الشمال من هاتاي، رتل محمد حبيب، البالغ 27 عاماً، آيات من القرآن على مسامع رجال الإنقاذ خلال عملية استغرقت عشر ساعات لانتشاله.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حبيب، وهو يضرب بقبضته في الهواء ويصرخ قائلاً: «الله أكبر» وسط هتافات رجال الإنقاذ عند رفعه أخيراً بوساطة آلات.

وأنقذ فريق من عمال الإنقاذ الصينيين ورجال الإطفاء الأتراك، رجلاً سوريا يبلغ من العمر 54 عاماً من تحت أنقاض مبنى بالقرب من حديقة مركزية في مدينة أنطاكية عاصمة إقليم هاتاي.

كما أُنقذت سيدة تبلغ من العمر 55 عاماً من مبنى منهار مساء أمس في أنطاكية أيضاً. وأظهرت شبكة «سي إن إن ترك» عمال الإنقاذ، وهم يحملونها على محفة إلى سيارة إسعاف بينما كانت تلوح بيدها.

وأظهر بث مباشر للشبكة إنقاذ امرأة تُدعى سعدت جوشكن من مبنى في بلدة نورداجي في غازي عنتاب بعد 159 ساعة من الزلزال الأول. ولم تتضح بعد حالتها الصحية.