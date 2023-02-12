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الإمارات تواصل إغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

الإمارات تواصل إغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا
12 فبراير 2023 19:24

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم السابع على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا وذلك في إطار عملية الفارس الشهم/2 عبر تسيير 37 طائرة شحن تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وخيم إيواء للمتضررين. على صعيد متصل تواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال إضافة إلى العمل على إنجاز المستشفى الميداني المتنقل وافتتاحه في منطقة (إصلاحية) بتركيا لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

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