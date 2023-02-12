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أكثر من 30 ألف قتيل في الزلزالين بتركيا وسوريا

من موقع الزلزال
12 فبراير 2023 19:21

ارتفع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 30 ألفا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلا عن وكالة إدارة الكوارث (آفاد).

وبلغ عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين في تركيا 29 ألفا و 605 أشخاص.

وكانت أحدث الأرقام الواردة من سوريا عن عدد القتلى تشير إلى ثلاثة آلاف و575 شخصا.

ويخشى أن يتم العثور على آلاف الضحايا الآخرين.

وقد يرتفع العدد إلى 50 ألفا أو أكثر، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

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المصدر: وكالات
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