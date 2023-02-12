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الأسد يشكر الإمارات على استجابتها السريعة إثر «الكارثة»

الرئيس السوري خلال لقائه عبد الله بن زايد
12 فبراير 2023 18:12

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، أنّ الشعب السوري يُقدّر مواقف الإمارات واستجابتها السريعة والتي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع البلدين، والمبادئ الإنسانية التي يمتلكها الشعب الإماراتي الشقيق.
جاء ذلك خلال استقبال الرئس السوري سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دمشق لبحث التداعيات الإنسانية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق من شمال غربي سوريا.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»: «إن الرئيس السوري شكر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً على المساعدات التي تقدمها للشعب السوري».
وأشار الأسد إلى أنّ الإمارات كانت من أوائل الدول التي وقفت مع سوريا وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وإنسانية وفرق بحث وإنقاذ.
وتمنى الأسد لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

 

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المصدر: وكالات
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