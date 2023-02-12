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مسؤول أممي رفيع يحذر من مخاطر صحية بمنطقة الزلزال

أرشيفية
12 فبراير 2023 17:30

حذر كبير مسؤولي الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن جريفيثس، من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن نقص إمدادات المياه في تركيا وسوريا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاحد.

وأعرب جريفيثس، عن مخاوف صحية تتعلق بالصرف الصحي في المنطقة المنكوبة من جراء الزلزال، محذرا من انتشار الأمراض في ظل نقص المياه الصالحة للشرب والكهرباء.

ويقول جريفيثس إنه من المعتاد عند حدوث كوارث طبيعية أن "تتلوث" إمدادات المياه وتنشر الأمراض، مضيفا: "إننا قلقون بشأن الموجة الثانية".

من ناحية أخرى، قال كبير مسؤولي الإغاثة الإنسانية، إنه يتوقع أن تصل حصيلة قتلى الزلازل التي ضربت المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا إلى أكثر من 50 ألف شخص.

وتقدر التقارير الرسمية عدد القتلى حاليا بأكثر من 28 ألف قتيل.

وفي تركيا فقط، بلغ عدد القتلى 24 ألفا و.617 كما تم تسجيل 3574 حالة وفاة أخرى في سوريا.

 

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المصدر: وكالات
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