مطاعم تطلق حملة تضامن لمساعدة مشرّدي زلزال تركيا

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 25 ألف
12 فبراير 2023 17:12
يصطف نازحون أتراك شرّدهم الزلزال، في ظل درجات حرارة جليدية في غازي عنتاب، لتلقي وجبة ساخنة تقدّمها مطاعم ضمن حملة تضامن في هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد. وقال أجدي غونيس، أحد النازحين: إن «طوابير الانتظار لا تنتهي، لكن المطاعم قدّمت أكثر بكثير مما قدّمته الحكومة». في مطعم إمام تشاداش في غازي عنتاب، وزّع حوالي أربعة آلاف طبق مجاناً منذ الزلزال الذي أودى بحياة 28 ألف شخص في تركيا وسوريا حتى الآن. وأوضح برهان تشاداش ابن مالك المطعم: «نحضّر أطباقاً سهلة التحضير والتقديم وساخنة لمواجهة البرد، مثل المعكرونة والحساء، منذ الصباح». وأضاف أن المطعم يعد كل يوم أربعة أو خمسة أطباق متنوعة، مشيراً إلى أنه «إذا لم يكن لدينا ما يكفي من المكونات، فإن مطاعم أخرى توفرها لنا. إنها تعرف أن الأمر يتعلق بمساعدة أشخاص محتاجين». وقتل حوالي ألفَي شخص في الزلزال الذي ضرب غازي عنتاب، قرب مركز الزلزال، فيما اضطر عشرات الآلاف من السكان لمغادرة شققهم التي أصبحت تعتبر الآن غير آمنة. نريد المساعدة بسبب نقص المكونات، لم يعد مطعم إمام تشاداش قادراً على تقديم الأطباق التي اشتهر بها، لكنه ما زال يقدّم الحساء التركي أو التافا، المعدّ من طماطم وبصل ولحمة وتوابل. وقال تشاداش: «يجد موظفونا أنفسهم في وضع صعب جداً. وقع ضحايا من عائلاتهم ودمرت منازلهم». وتنام عائلة برهان تشاداش نفسه في السيارات منذ الاثنين. لكن موجة التضامن أقوى من كل الظروف. وأوضح تشاداش: «نريد المساعدة». وحذت مطاعم ومقاه أخرى في غازي عنتاب حذو إمام تشاداش. يصطف مئات النازحين ظهر كل يوم أمام فيرينو، وهو مقهى عصري يقع عند سفح قلعة غازي عنتاب التي انهارت أبراجها خلال الزلزال. في مطعم كاليالتي الواقع أيضاً في الحي السياحي في غازي عنتاب، يُقدم حوالي ثلاثة آلاف حساء يومياً مع الخبز. وقال مدير المكان الذي يدعى برهان أيضاً: «سنستمر في ما نقوم به ما دامت الأزمة قائمة. حتى لو استمرت لأسابيع». حتى أن الأعمال الصغيرة انضمت إلى الحملة. وقال هيدير نيماشيك الذي يدير كشكاً صغيراً لبيع الكباب مع زوجته في منطقة شاهين بيه في غازي عنتاب: «نقدم 200 وجبة كباب يومياً».