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عربي ودولي
الصين ترصد جسماً مجهولاً فوق مياهها
أرشيفية
12 فبراير 2023 16:48
ذكرت صحيفة «ذا بيبر» الصينية أن بكين تستعد الآن لإسقاط جسم مجهول، تم رصده وهو يحلق فوق المياه بالقرب من مدينة «تشينجداو» الساحلية.
ونقلت الصحيفة عن موظف في هيئة التنمية البحرية في منطقة «جيمو» بمدينة «تشينجداو» قوله إن «السلطات المعنية» تستعد لإسقاط الجسم، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأحد.
وأضاف تقرير الصحيفة أنه لم يتم إبلاغ الموظف بطبيعة الجسم.
وقال الموظف إنه تم إبلاغ صيادين في المنطقة بتوخي الحذر بشأن السلامة.
وكانت الولايات المتحدة وكندا قد أسقطتا ثلاثة أجسام، محمولة جواً على ارتفاع عال، هذا الشهر.
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