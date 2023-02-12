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توابع «الكارثة».. هزات ارتدادية تضرب تركيا

من كهرمان مرعش بتركيا
12 فبراير 2023 16:02

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الأحد، تسجيل 2100 هزة ارتدادية منذ اليوم الأول لكارثة الزلازل جنوبي تركيا.

وأوضحت أنه جرى تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة، الأحد، مركزها مدينة كهرمان مرعش الواقعة في قلب منطقة زلزال الإثنين المدمر.

ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل حول الهزة الأخيرة وآثارها.

كما أشارت إلى رصد هزة أرضية بقوة4.1 درجة في ولاية ملاطية، وهزة بقوة 4.0 على مقياس ريختر شمال غربي شانلي أورفة، فيما جرى رصد هزة أرضية بقوة 3.7 على الحدود التركية السورية.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن عدة هزات ارتدادية ضربت البلاد خلال ساعات الليل والفجر.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا بلغت 24617 قتيلا و80278 مصابا بحلول مساء السبت، حسب إحصائية رسمية، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة بجنوب شرق البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من جراء الزلزال في سوريا وتركيا بلغ نحو 26 مليون شخص، وأطلقت نداء لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.

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المصدر: وكالات
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