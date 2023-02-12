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للمرة العاشرة.. سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه اليابانية

أرشيفية
12 فبراير 2023 14:42

 أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأحد، رصد سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة محافظة كاجوشيما جنوب غرب اليابان.

وهذه هي المرة العاشرة التي تدخل فيها سفينة عسكرية صينية المياه اليابانية، وكانت المرة التاسعة في  ديسمبر الماضي، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية رصد قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية سفينة استطلاع من طراز "شوبانج" تابعة للبحرية الصينية تبحر شمالا في المنطقة المتاخمة جنوب جزيرة ياكوشيما في محافظة كاجوشيما حوالي الساعة 50:12 صباح اليوم الأحد (50:3 مساء أمس السبت بتوقيت جرينتش).

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ودخلت السفينة الصينية المياه اليابانية جنوب غرب ياكوشيما حوالي الساعة 30:2 صباحا وأبحرت هناك لمدة ساعة و 40 دقيقة.

 وغادرت السفينة المياه شمال شرق جزيرة كوتشينورابو في محافظة كاجوشيما. وقامت طائرة دورية طراز بي1- تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية بمراقبة السفينة الصينية.

المصدر: وكالات
اليابان
الصين
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