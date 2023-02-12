نيوزيلندا تستعد لوصول العاصفة "جابرييل"

حثت السلطات اليوم الأحد سكان أكبر مدن نيوزيلندا على الاستعداد لوصول عاصفة اجتاحت جزيرة نورفولك الأسترالية خلال الليل.
وضربت جابرييل، التي تم تخفيض قوتها من إعصار من الفئة الثانية إلى منخفض جوي شبه مداري، نورفولك مساء أمس السبت لكن أكثر رياحها تدميرا لم تصب الجزيرة وتتجه الآن صوب نيوزيلندا التي تبعد نحو 1460 كيلومترا إلى الجنوب. وتستعد الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا وأكبر مدنها أوكلاند لوصول العاصفة بكامل قوتها مساء اليوم الأحد.
وشهدت أوكلاند الشهر الماضي هطول أمطار بمعدلات قياسية مما أدى لسيول وأسفر عن مقتل أربعة.
وقالت جورجينا جريفيث المتحدثة باسم هيئة الأرصاد في نيوزيلندا، إن المدينة التي يقطنها 1.6 مليون نسمة على مسار العاصفة بكل مكوناتها الثلاثة من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والأمواج المرتفعة.
وتابعت للصحفيين "لا تنخدعوا إذا لم تتأثروا حتى الثلاثاء".
وذكرت إدارة الطوارئ في أوكلاند أنها تعمل على تشغيل 26 منطقة إيواء في المدينة قبل وصول العاصفة.