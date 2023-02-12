الإثنين 13 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أكثر من 28 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

أكثر من 28 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا
12 فبراير 2023 10:13

تجاوزت حصيلة القتلى بسبب زلزالين مدمرين في تركيا وسوريا 28 ألفا ، اليوم الأحد، فيما تلاشت الآمال في العثور على المزيد من الناجين، في الأنقاض.

وقفزت حصيلة القتلى في تركيا إلى 24 ألفا و617، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، صباح اليوم الأحد، نقلا عن نائب الرئيس فؤاد أقطاي.

ومن جهة أخرى، ذكرت إدارة "الكوارث والطوارئ" التركية "آفاد" أن 80 ألفا و278 آخرين أصيبوا.

أخبار ذات صلة
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل مهامه الإنسانية في تركيا

وفي سوريا، قتل 3574 شخصا على الأقل وأصيب 5276 .

ووقع الزلزال الأول في وقت مبكر صباح الاثنين الماضي، وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

 

المصدر: وكالات
سوريا
تركيا
زلزال
آخر الأخبار
تحذير للنساء.. عادة يومية قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري
دنيا
تحذير للنساء.. عادة يومية قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري
اليوم 07:43
ميزات جديدة في تحديث «جوجل كروم»
دنيا
ميزات جديدة في تحديث «جوجل كروم»
اليوم 07:38
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
عربي ودولي
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
اليوم 07:27
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
عربي ودولي
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
اليوم 07:22
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
الرياضي
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
اليوم 03:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©