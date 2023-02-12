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مناورات كورية جنوبية أميركية مشتركة للتصدي للطائرات المسيرة

أرشيفية
12 فبراير 2023 09:39

 أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة في قاعدة جوية أميركية بجنوبي العاصمة سول الأسبوع الماضي للتصدي للطائرات المسيرة، وفقا لما أظهرته صور عسكرية أميركية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاحد أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه سول لتعزيز جاهزيتها في أعقاب توغل مسيرات كورية شمالية للبلاد أواخر العام الماضي.

وأظهرت الصور التي نشرتها خدمة توزيع المعلومات المرئية الدفاعية التابعة للبنتاجون التدريبات التي كانت تجري في قاعدة كونسان الجوية في جونسان، على بعد 275 كيلومترا جنوب العاصمة سول، يوم الثلاثاء الماضي.

 

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المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
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