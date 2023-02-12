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موجة حرّ غير مسبوقة منذ 6 عقود في الأرجنتين

موجة حرّ غير مسبوقة منذ 6 عقود في الأرجنتين
12 فبراير 2023 09:02

تشهد الأرجنتين موجة حر غير مسبوقة منذ أكثر من ستة عقود، مما استدعى توجيه تحذيرات من درجات حرارة قصوى في تسع مقاطعات بوسط البلاد وشمالها، وفق ما أفادت السبت هيئة الأرصاد الوطنية.

ومنذ بضعة أيام، تشهد البلاد موجة حر هي الثامنة منذ بدء الصيف في جنوب الكرة الأرضية، مع درجات حرارة ناهزت 40 مئوية، علما بأن هذا العدد لم يتجاوز أربع أو خمس موجات خلال العقد الأخير، بحسب المصدر نفسه.
وعبر مقارنة كل المراحل الممتدة من نوفمبر حتى يناير، تعد المرحلة الحالية 2022-2023 الأشد حرا منذ 1961، مع ارتفاع في الحرارة بمعدل 1,7 درجة.
وقال خبير المناخ إينزيو كامبيتيلا لفرانس برس إن "موجة حر واحدة تشكل جزءا من التنوع المناخي المألوف. ولكن مع التغير المناخي، نرصد موجات أكثر كثافة واستدامة في كل القارات".

في بوينوس ايرس، سجلت الحرارة صباحا 36 درجة لترتفع خلال اليوم الى 38، في عتبة قياسية لشهر فبراير منذ 61 عاما.
وبدأت موجات الحر في نوفمبر.
واصدرت هيئة الأرصاد الوطنية "تحذيرا برتقاليا" من درجات حرارة قصوى (تأثير معتدل على الصحة) في مقاطعات كوريينتس وميسيونيس وسان لويس وميندوزا ولا بامبا وبوينوس ايرس، إضافة إلى "تحذير أصفر" (تأثير محدود إلى معتدل على الصحة) في مقاطعتي كوردوبا واينتري ريوس اي سان خوان.
وفي باتاغونيا (جنوب)، سجلت حرارة قياسية الخميس بلغت 42 درجة في القسم الساحلي من مقاطعة ريو نيغرو.

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