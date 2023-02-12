خلل في أنظمة الرادار يتسبب في إغلاق للمجال الجوي لولاية مونتانا الأميركية
خلل في أنظمة الرادار يتسبب في إغلاق للمجال الجوي لولاية مونتانا الأميركية
12 فبراير 2023 08:35
قال الجيش الأميركي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إن خللا في إشارات الرادار تسبب في إغلاق المجال الجوي مؤقتا أمام الطائرات المدنية في ولاية مونتانا ولكن لم يتم رصد أي هدف يمكن أن يشكل خطرا.
وأرسلت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) طائرات مقاتلة للتحقق من الأمر لكن الطائرات "لم ترصد أي شيء يرتبط بإشارات الرادار. نوراد ستواصل مراقبة الوضع".
وفي وقت سابق، أسقطت طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-22 جسما اسطوانيا مجهول الهوية فوق كندا، في ثاني إسقاط من نوعه خلال يومين. كانت كندا والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد حادثة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر حيث تم تعقب منطاد صيني على ارتفاع شاهق من مونتانا إلى ساوث كارولاينا ثم إسقاطه قبالة الساحل.
وأغلقت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في وقت متأخر أمس المجال الجوي في مونتانا ثم أعادت فتحه بعد منع الرحلات الجوية مؤقتا في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلا بحريا حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية وصنفت المنطقة على أنها "مجال جوي للدفاع الوطني".