الإثنين 13 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

خلل في أنظمة الرادار يتسبب في إغلاق للمجال الجوي لولاية مونتانا الأميركية

خلل في أنظمة الرادار يتسبب في إغلاق للمجال الجوي لولاية مونتانا الأميركية
12 فبراير 2023 08:35

قال الجيش الأميركي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إن خللا في إشارات الرادار تسبب في إغلاق المجال الجوي مؤقتا أمام الطائرات المدنية في ولاية مونتانا ولكن لم يتم رصد أي هدف يمكن أن يشكل خطرا.

وأرسلت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) طائرات مقاتلة للتحقق من الأمر لكن الطائرات "لم ترصد أي شيء يرتبط بإشارات الرادار. نوراد ستواصل مراقبة الوضع".


وفي وقت سابق، أسقطت طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-22 جسما اسطوانيا مجهول الهوية فوق كندا، في ثاني إسقاط من نوعه خلال يومين.
كانت كندا والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد حادثة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر حيث تم تعقب منطاد صيني على ارتفاع شاهق من مونتانا إلى ساوث كارولاينا ثم إسقاطه قبالة الساحل.

وأغلقت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في وقت متأخر أمس المجال الجوي في مونتانا ثم أعادت فتحه بعد منع الرحلات الجوية مؤقتا في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلا بحريا حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية وصنفت المنطقة على أنها "مجال جوي للدفاع الوطني".

أخبار ذات صلة
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
التضخم في الولايات المتحدة مرشح لارتفاعات جديدة
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
البنتاجون
المجال الجوي
آخر الأخبار
تحذير للنساء.. عادة يومية قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري
دنيا
تحذير للنساء.. عادة يومية قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري
اليوم 07:43
ميزات جديدة في تحديث «جوجل كروم»
دنيا
ميزات جديدة في تحديث «جوجل كروم»
اليوم 07:38
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
عربي ودولي
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
اليوم 07:27
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
عربي ودولي
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
اليوم 07:22
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
الرياضي
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
اليوم 03:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©