طائرات كندية وأميركية تسقط جسماً مجهولاً حلق فوق كندا
طائرات كندية وأميركية تسقط جسماً مجهولاً حلق فوق كندا
12 فبراير 2023 08:25
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت إسقاط "جسم غير محدد" فوق شمال غرب كندا، غداة إعلان مسؤولين أميركيين إسقاط جسم فوق ألاسكا. وجاء في تغريدة أطلقها ترودو "أمرت بإسقاط جسم غير محدد كان يحلّق في المجال الجوي الكندي". وأضاف "تم إرسال طائرتين كندية وأميركية، ونجحت مقاتلة اف-22 أميركية في إصابة الهدف".
وأشار ترودو إلى أن القوات الكندية في يوكون "ستعمد إلى انتشال حطام الجسم وتحليله". وقال ترودو إنه بحث مع الرئيس الأميركي جو بايدن في عملية الاختراق الأخيرة. وأسقط الجسم السبت فوق يوكون المحاذية لألاسكا حيث أسقطت مقاتلات أميركية الجمعة جسما كان يحلّق قبالة الساحل الشمالي للولاية. وتواصلت السبت عمليات البحث عن حطام ذاك الجسم لانتشاله لكن "الرياح والبرودة والثلوج ومحدودية ضوء النهار" أعاقت العملية، وفق بيان لـ"قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية" (نوراد).
وأفادت القيادة في بيانها بأن عمليات الانتشال تجري في مياه جليدية، مشيرة إلى أن البنتاغون لم يعط "مزيدا من التفاصيل.. حول الجسم، لا سيما قدراته وهدفه ومصدره". وهذه هي المرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع التي يعلن فيها عن رصد جسم طائر في المجال الجوي لأميركا الشمالية وإسقاطه.