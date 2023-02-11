«الجامعة»: دعم الشعبين السوري والتركي واجب إنساني

القاهرة (الاتحاد)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، إن دعم الشعبين السوري والتركي هو واجب قومي وإنساني يرتفع فوق الخلافات السياسية أو التباين في المواقف، مقدماً المواساة في ضحايا الزلزال. وقال أبو الغيط إن «جامعة الدول العربية، كمؤسسة حاضنة للعمل العربي المشترك، تظل الركيزة الأساسية للجهود العربية الرسمية والبرلمانية لتنسيق السياسات الفاعلة في إطار منظومة العمل العربي». وأضاف «أتصور أن هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تحتاج إلى تفعيل أكبر لدور مؤسسات التمثيل والتشريع والرقابة، ممثلة في البرلمانات العربية».