الأمم المتحدة: «كهرمان مرعش» زلزال القرن

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة أن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، يوم الاثنين الماضي، يعتبر أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام، متوقعةً ارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 40 ألف قتيل، بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى فيما دعت إلى عدم «تسييس» المساعدات الدولية المقدمة إلى سوريا، وتراجعت آمال العثور على ناجين تحت الأنقاض، جاء ذلك بينما قالت تركيا إن قوة الزلزال تعادل 500 قنبلة ذرية.

ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أمس، زلزال كهرمان مرعش، بأنه «أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام».

وقال جريفيث، في مؤتمر صحفي أجراه بعد وصوله ولاية كهرمان مرعش: «أنا هنا للتأكد من عدم نسيان هؤلاء الناس المتضررين من الزلزال». وأشاد المسؤول الأممي باستجابة تركيا للزلزال، ووصفها بأنها «استثنائية».

وتابع غريفيث أن «الزلزال يعد أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام»، متوقعاً أن عدد الضحايا سيتجاوز الـ40 ألف قتيل.

وأوضح أنه سيطلق عملية لمدة ثلاثة أشهر تهدف للمساعدة في دفع تكاليف عمليات الإنقاذ والإغاثة في تركيا وسوريا.

وأعرب جريفيث عن أمله في أن تذهب المساعدات في سوريا إلى مناطق الحكومة والمعارضة، مشيراً إلى أن «الأمور في هذا الصدد لم تتضح بعد».​​​​​​​

بدوره، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، إلى عدم «تسييس» المساعدات لسوريا.

وقال بيدرسون في تغريدة: «يجب أن نستمر في دعم جميع السوريين وعدم تسييس المساعدات.. يجب الحصول على المزيد من الدعم بجميع أشكاله».

وتراجعت عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين بين حطام المنازل والمباني في سوريا وتركيا، في حين زاد عدد الشاحنات في الشوارع لنقل الحطام.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 22 ألفاً و337 ضحية، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع.

وتضاف هذه الحصيلة إلى نحو 5 آلاف قتيل في عموم سوريا «مناطق الحكومة والمعارضة».

وفي السياق، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الزلزال، بأنه أقوى وأكثر تدميراً بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال زيارته مخيماً للمتضررين من الزلزال بمنطقة «قايا بنار صلاح الدين الأيوبي» بولاية ديار بكر.

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ الزلزال تسبب في دمار على مساحة 500 كيلومتر وشُعر به على مساحة 1000 كيلومتر.

وتخطط الدولة التركية، بحسب الرئيس أردوغان، لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن مع بنيتها التحتية والفوقية وإعادة إنشاء المدن التي تعرضت لدمار كبير جراء الزلزال.

كما أعلن أردوغان تخصيص كافة المساكن الجامعية للمتضررين من الزلزال، والانتقال إلى نظام التعليم عن بعد في الجامعات حتى الصيف القادم.

وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءً ضد مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة من الزلزال.

إلى ذلك، قال مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» أمس، إن الطاقة المنبعثة من الزلزال الأول الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي تعادل 500 قنبلة ذرية.

وأوضح المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في «آفاد» أورهان تتار في تصريحات صحفية أن الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7,7 درجة استمر 65 ثانية فيما استمر الزلزال الثاني 45 ثانية.

وأشار تتار إلى أن المنطقة اهتزت بشكل عنيف لنحو دقيقتين في المجمل خلال الزلزالين المدمرين.

وذكر أن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7,7 درجة تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية. وحول مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال قال تتار «لم نلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال».