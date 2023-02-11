ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 24 ألفاً

أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، مساء اليوم، ارتفاع حصيلة الزلزال في بلاده إلى 24 ألفا و327 قتيلا. وأضاف أقطاي "نتخذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالات انتشار الأوبئة". وضرب الزلزال، الذي بلفت قوته 7,8 على مقياس ريختر، تركيا وسوريا الاثنين الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر بلغ نحو 26 مليون شخص، محذّرة من تضرّر عشرات المستشفيات. ومع تخطي حصيلة قتلى الزلزال 25 ألفا، أطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع 42,8 مليون دولار أميركي لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى. كانت المنظمة قد حرّرت بالفعل 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، وكانت قد أفادت بأن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 23 مليون شخص. لكن هذا العدد ارتفع السبت إلى 26 مليونا، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليونا في تركيا و11 مليونا في سوريا. وأكثر من خمسة ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر. وبينهم نحو 350 ألف مسن وأكثر من 1,4 مليون طفل. وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من أربعة آلاف مبنى في الزلزال، وبتعرّض نحو 15 مستشفى لأضرار جزئية أو كبيرة.