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إعادة فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد عقود من الإغلاق

إعادة فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد عقود من الإغلاق
12 فبراير 2023 02:04

أنقرة (الاتحاد)

أعادت السلطات التركية فتح معبر «علي جان» الحدودي مع أرمينيا بعد 35 عاماً من إغلاقه، لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال.
ومن خلال المعبر، دخلت 5 شاحنات مساعدات أرمينية إلى الأراضي التركية متجهة إلى مناطق الزلزال. وكان معبر «علي جان» شهد حادثة مماثلة عام 1988، حيث عبرت شاحنات مساعدات تركيا إلى الجانب الأرميني الذي تعرض لزلزال.

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ونشر المبعوث التركي الخاص لأرمينيا سيردار كيليتش صوراً لشاحنات تمر عبر نقطة تفتيش أليكان على الجانب التركي من نهر أراس الفاصل بين البلدين.
وقال كيليتش «سأتذكر دائماً المساعدة السخية التي أرسلها شعب أرمينيا للمساهمة في تخفيف معاناة شعبنا في المنطقة التي ضربها الزلزال في تركيا»، موجهاً الشكر لمسؤولي أرمينيا على هذه المبادرة.

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