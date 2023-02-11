متطوعون في سوريا وتركيا لـ«الاتحاد»: صعوبة بالغة تواجه جهود الإنقاذ والإغاثة

عبد الله أبو ضيف، شعبان بلال (القاهرة)

الحياة لا تتوقف وبأيادٍ بيضاء تمثل الأغلبية في عمليات إنقاذ الناجين من أسفل الركام والأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، أصبح المتطوعون هم أصحاب الدور الرئيسي بعد نحو 6 أيام من البحث والإنقاذ المستمر في البلدين، منهم من تضرر بشكل واضح سواء بفقدان عزيز أو إصابته أو تضرر منزله بشكل كامل.

فيما انتشرت جماعات حكومية أو غير حكومية إغاثية لسرعة تقديم الدعم للناجين والمتضررين من البلدين، لكن أبرزها من تطوع منفرداً ثم انضم له آخرون، حيث أصبح من الشائع أن تجد مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم الدعم وتوصيله للمحتاجين أو حتى لم جمع الأسر المتفرقة إثر الزلزال، وغيرها من أشكال الدعم الذي قدمه المتطوعون للضحايا بسبب الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

عامر دراو، صحفي، لم يقف عمله عائقاً عن العمل المشترك مع فرق الإغاثة ومساعدة النازحين والربط بين المتبرعين والمحتاجين على مدار أيام الزلزال والتي يبدو أنها غير منتهية.

الصحفي السوري المقيم في أكثر المناطق تضرراً، وهي مدينة حلب، أشار إلى أنه لم يتوقف عن تقديم العون ومساعدة الجهات الإغاثية المختلفة خلال الأيام الماضية.

وأضاف عامر المشارك في عمليات الإنقاذ متطوعاً، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عمليات الإغاثة صعبة للغاية، خاصة مع مشاركته في إنقاذ طفل يكتشف مع الوقت أنه أصبح يتيماً بعد كل أسرته، مشيراً إلى أنه شكل فريقاً من 4 أشخاص ساهم في إنقاذ نحو 300 شخص تقريباً خلال الأيام الماضية، ولا يزالون يعملون على إغاثة الضحايا حتى اللحظة في كافة أرجاء حلب.

وقال إنهم ساعدوا في توصيل مساعدات فردية للمحتاجين خاصة مع خروج المتضررين بملابسهم فقط، وبالتالي يتم توصيل الطعام والملابس وتقديم المساعدة النفسية والطبية للمتضررين، خاصة مع النقص الشديد للأدوية وحليب الأطفال.

في جنديرس، يساعد الحقوقي السوري إبراهيم شيخو في وضع الضحايا داخل مقابر جماعية، خاصة مع عدم تمكن أي مقبرة من تحمل كل هذا العدد من الضحايا، مناشداً المنظمات الإنسانية بتقديم المستلزمات الطبية والفرق الفنية المختصة لمساعدة الناجين، وتقديم المساعدات الغذائية والألبسة.

وأضاف الحقوقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه يتملكه شعور العاجز عن إنقاذ أحد من أسفل جبل الركام نظراً لكثرة الأبنية المنهارة وانعدام أدوات العمل، من الآليات والفرق المتخصصة نظراً لعظم حجم الكارثة على الرغم من الجهود الجبارة من قبل عناصر الدفاع المدني «الخوذ البيضاء»، بالإضافة إلى المتطوعين المدنيين إلى جانبهم.

وأكد وجود عدد كبير من الضحايا، خاصة في جنديرس وحلب، حيث يضطر المتطوعون للعمل طوال اليوم في محاولة لإنقاذ أكبر عدد من الضحايا وإزالة الركام.

عامر، أحد المتطوعين في مدينة أنطاكيا التركية المتضررة بشدة من الزلزال، يشير إلى أن سكان المدينة الأتراك بالإضافة إلى اللاجئين السوريين يقدمون ما يستطيعون عليه من مساعدات للمتضررين، مثل الخبز وحليب الأطفال والملابس والأغطية.

وأضاف المتطوع في تصريح لـ«الاتحاد» أنه يتم نقل مولدات الكهرباء لاستخدام آلات الحفر وتأمين وقود لها، وإرشاد الناس إلى أماكن الساحات الخالية، وتأمين بعض الطرقات أمام المارة وإخراج جثامين الضحايا.