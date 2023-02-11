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«الصحة العالمية» تمنح سوريا 35 طناً من المساعدات الطبية

«الصحة العالمية» تمنح سوريا 35 طناً من المساعدات الطبية
12 فبراير 2023 02:04

دمشق (الاتحاد)

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قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، إن المنظمة قدمت مستلزمات طبية وصحية يبلغ حجمها نحو 37 طناً إلى سوريا بعد الزلزال المدمر الذي أوقع آلاف الضحايا.
وأضاف جيبريسيوس، في مؤتمر صحافي لدى وصوله إلى مطار حلب، أن «شحنة المستلزمات الطبية ستمكن العاملين من تقديم الخدمات الصحية المطلوبة».
وأكد أن هناك شحنة أخرى قادمة خلال يومين تحمل نحو 30 طناً، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى للحصول على دعم أكبر عبر مختلف المنصات.
بدوره، قال وزير الصحة السوري حسن الغباش، إن زيارة مدير منظمة الصحة العالمية مهمة للاطلاع على الواقع الكارثي بعد الزلزال المدمر.
وأضاف: «نتمنى أن يطلع على النقص الموجود بشكل فعلي في المعدات الطبية والأدوية بالمستشفيات، يمكن أن تساهم منظمة الصحة العالمية في مساعدتنا لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة».

منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
سوريا
الزلزال
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