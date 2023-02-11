مقتل 117 إرهابياً بعملية عسكرية في الصومال

أحمد شعبان (مقديشو، القاهرة)

أعلن الصومال، أمس، مقتل 117 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وذلك في عملية عسكرية استغرق تنفيذها 8 ساعات متواصلة براً وجواً.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن قائد القوات البرية بالجيش الصومالي اللواء محمد تهليل قوله، إن العملية العسكرية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني ومقاتلي العشائر وشركاء دوليين في منطقة «دونيالي».

وأوضح أن العملية العسكرية أسفرت كذلك عن تحرير منطقة «دونيالي» الاستراتيجية التي تعد قاعدة للإرهابيين والواقعة بين مدينتي «بعادوين» و«عمارا» في محافظة «مدغ» بوسط البلاد، وذلك بعد غارات جوية مكثفة ومواجهات.

وأشار القائد العسكري في الوقت ذاته إلى أن الجيش يتعقب فلول الإرهابيين التي فرت أثناء تنفيذ العملية العسكرية.

وعلى صعيد متصل، تصدى الجيش الوطني في ولاية «جوبالاند» أمس، لهجوم إرهابي فاشل شنته عناصر حركة «الشباب» في منطقة «أفمدو» بمحافظة «جوبا السفلى» جنوبي البلاد. ونقلت الوكالة الصومالية عن قائد الفرقة الـ 43 للجيش الوطني اللواء علي محمود قوله، إن الجيش تصدى لهذا الهجوم الذي جرى عبر سيارتين مفخختين، مشيراً إلى أن «الشباب» تكبدت خسائر فادحة.

وأشار كذلك إلى أن الجيش الوطني أحبط هجوماً إرهابياً شنته ميليشيات «الشباب» على منطقتي «سبيب» و«عانولي» وذلك عبر سيارتين مفخختين بمحافظة «شبيلى السفلى» جنوبي البلاد، وذلك بفضل يقظة الجيش.

وحذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي من تكالب التنظيمات الإرهابية على منطقة القرن الأفريقي وخاصة في الصومال.

وأكد السفير صلاح حليمة نائب المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن حركة «الشباب» بدأت تضعف نتيجة الضربات الناجحة التي تلقتها من الجيش الصومالي، لافتاً إلى أن تواجد الحركة أصبح منحسراً في منطقتي «شبيلي الوسطى» و«جلجدود»، بعد أن كان وجودها في كثير من المناطق خاصة مقديشو ومحيطها، وكانت تسيطر على نسبة كبيرة من الأراضي الصومالية.

وأشار حليمة في تصريح لـ «الاتحاد» إلى أن حركة «الشباب» تقوم ببعض العمليات الإرهابية نتيجة يأسها، مشيراً إلى أن الحكومة الصومالية تتلقى دعماً قوياً من المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب.

من جانبه، شدد منير أديب الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن تنظيم «داعش» الإرهابي يتواجد في الصومال ويتخذه قاعدة له للانتشار في أفريقيا، مشيراً إلى وجود عوامل مشتركة تجمع «داعش» و«القاعدة» باعتبار أن لديهما خصوم مشتركين.