السيسي: استقرار وسلام الدول  العربية استقرار وسلام لمصر

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، لوفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي. وقال المتحدث، إن السيسي أكد دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات، ودفع عملية التكامل بين الدول العربية، مثمناً قرار البرلمان العربي، بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم. وأكد الرئيس السيسي أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معرباً عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة، ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية.

من جانبهم، أكد الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي، ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.