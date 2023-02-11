الأحد 12 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السيسي: استقرار وسلام الدول  العربية استقرار وسلام لمصر

السيسي: استقرار وسلام الدول  العربية استقرار وسلام لمصر
12 فبراير 2023 02:04

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
السيسي يترأس وفداً رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات
التضخم العام في مصر يقفز إلى 25.8%

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر. 
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، لوفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي. وقال المتحدث، إن السيسي أكد  دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات، ودفع عملية التكامل بين الدول العربية، مثمناً قرار البرلمان العربي، بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم. وأكد الرئيس  السيسي أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معرباً عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة، ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية.
 من جانبهم، أكد الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي، ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

عبدالفتاح السيسي
مصر
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
ساوثهامبتون يقيل جونز ويستعين بـ«سيلس»
الرياضي
ساوثهامبتون يقيل جونز ويستعين بـ«سيلس»
اليوم 15:59
سان جيرمان في دائرة القلق
الرياضي
سان جيرمان في دائرة القلق
اليوم 15:57
ناجلسمان يطالب بالتطوير
الرياضي
ناجلسمان يطالب بالتطوير
اليوم 15:54
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
دنيا
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
اليوم 15:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©