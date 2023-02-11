الفرقاء السودانيون يتفقون على الصيغة النهائية للإعلان السياسي

أسماء الحسيني (الخرطوم)

قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس، إنه توصل إلى اتفاق سياسي مع الأطراف غير الموقعة على «الاتفاق الإطاري».

وأفاد المجلس في بيان، بأنه عقد اجتماعات برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان (رئيس المجلس)، وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو على مدى الأيام الماضية، ضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وغير الموقعة عليه، تم بنتيجتها الاتفاق على «الصيغة النهائية للإعلان السياسي».

وقال إنه «سوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع على الإعلان السياسي بالسرعة المطلوبة».

ولم يحدد بيان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الأطراف غير الموقعة التي توصل إلى اتفاق معها، علماً بأن «الاتفاق الإطاري» الذي وقعه المجلس في ديسمبر يواجه معارضة قوى رئيسية، من بينها «الحزب الشيوعي» و«الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركات مسلحة في دارفور.

وفي وقت سابق أمس الأول، أفادت مصادر سياسية في السودان بأن المجموعة الموقعة على «الاتفاق الإطاري» تستعد لتوقيع «إعلان سياسي» مع ممثلين من أحزاب سياسية وحركات غير موقعة على هذا الاتفاق.

وذكرت المصادر، أن هناك تقدماً بين الطرفين، وأن مجموعة «الكتلة الديمقراطية» دخلت في تشاور لمدة 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن الإعلان السياسي المرتقب.