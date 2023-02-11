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المنفي يلتقي حفتر في بنغازي

المنفي يلتقي حفتر في بنغازي
12 فبراير 2023 02:04

حسن الورفلي (بنغازي)

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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في مدينة بنغازي.
وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي ضمن مشاورات المنفي الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي واستحقاقات المرحلة التمهيدية.
وفي وقت سابق، اتفق قائد الجيش والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية بما يضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي.
كما جرى الاتفاق على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023.
وفي سياق آخر، جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني، الدعوة لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري. 
وبين باتيلي في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر» أنه والمسؤول الإيطالي طالبا خلال لقائهما أمس الأول، في روما المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة.
وأشار باتيلي إلى أن لقاءه مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي كان بناءً وجرى خلاله بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.
وأعرب باتيلي للمسؤول الإيطالي عن تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال عام 2023.

ليبيا
محمد المنفي
خليفة حفتر
الجيش الليبي
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