موسكو تجدد استعدادها للمحادثات مع أوكرانيا

موسكو (وكالات)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أمس، أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا استناداً إلى ما أسماه «الواقع الحالي»، لكن من دون شروط مسبقة، فيما اعتبرت كييف أن المحادثات بين الجانبين «مستبعدة».

وأضاف فيرشينين: «أي أعمال عدائية يجب أن تنتهي بمحادثات، وكما قلنا في السابق، مستعدون لتلك المحادثات، لكن فقط إذا كانت من دون شروط مسبقة، محادثات تستند إلى الواقع الحالي»، مشيراً إلى أن قرار إجراء المحادثات بيد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد تعبيره، حسبما نقلت وكالة «تاس».

في المقابل، قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، إن حديث روسيا عن عدم مغادرة أراضي أوكرانيا ضمن تصريحات عن «السلام والمحادثات»، برهان آخر على أن المحادثات بين الجانبين مستبعدة، مشيراً إلى أن أوكرانيا إما أن تنتصر أو تظل الأزمة بلا نهاية.

في غضون ذلك، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إلى التروي في المناقشات الخاصة بتوريد أسلحة لأوكرانيا.

وقالت بيربوك، أمس، لوسائل إعلام محلية إن الأمر يتعلق بـ«قرارات صعبة، الأمر لا يدور حول لعبة، بل عتاد حربي ثقيل»، مؤكدة أنه من المهم «التمعن بدقة دائماً» في الأمر، والتفكير في الوقت نفسه في ما «سيحدث إذا لم تستطع أوكرانيا الدفاع عن نفسها».

وفي تطوّر ميداني، أعلن رئيس مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، أن القوات الروسية يجب أن تسيطر على مدينة باخموت الاستراتيجية للمضي قدماً في حملتها، لكنها تواجه «مقاومة شرسة» من المدافعين الأوكرانيين.

وأضاف أن على روسيا وضع أهداف واضحة في حملتها المستمرة منذ ما يقرب من عام، ويتمثل ذلك في ترسيخ وجودها بقوة في شرق أوكرانيا، أو المضي قدماً للاستيلاء على المزيد من الأراضي.

في السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو شنت هجوماً كبيراً على منشآت طاقة بالغة الأهمية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، فيما لم تحدد الوزارة منشآت الطاقة التي قالت إنها تعرضت للقصف، وذكرت أن القصف حال دون نقل أسلحة وذخيرة أجنبية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في أوكرانيا.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أن روسيا قصفت منشآت كهرباء في 6 مناطق بصواريخ وطائرات مسيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد.