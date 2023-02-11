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بريطانيا.. اتحاد السكك الحديدية يهدد بتصعيد الإضراب

بريطانيا.. اتحاد السكك الحديدية يهدد بتصعيد الإضراب
12 فبراير 2023 02:04

لندن (وكالات)

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رفض اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل (آر.إم.تي) الذي يقف وراء إضرابات السكك الحديدية المتكررة في جميع أنحاء بريطانيا منذ الصيف الماضي أمس الأول، مجموعة أخرى من عروض الأجور، وهدد بتنظيم المزيد من الإضرابات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. 
وقال اتحاد (آر.إم.تي)، إن العروض المقدمة من شبكة السكك الحديدية وشركات القطارات كانت مروعة وتم رفضها بعد فترة واسعة التشاور مع الفروع المحلية للمجموعة العمالية.   ويمثل الاتحاد أكثر من 40 ألف عامل سكك حديدية. وعرضت شركات القطارات الشهر الماضي للحراس وغيرهم من العاملين على متن القطارات زيادة في الأجور بنسبة 5% أو زيادة قدرها 1750 جنيهاً إسترلينياً  للسنة المالية الحالية، يليه زيادة بنسبة 4% العام المقبل. 
وقال اتحاد «تي إس إس ايه»، وهو مجموعة عمالية أخرى، إنه سيعرض العرض المقدم من (آر دي جي) على أعضائه.  وتلقى الاتحاد نفس العرض المقدم لاتحاد «آر إم تي» وتم بالفعل تسوية الأمر مع شبكة السكك الحديدية «نتورك ريل».

بريطانيا
السكك الحديدية
إضراب
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