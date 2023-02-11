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بولندا تضع شرطاً لتسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا

الرئيس البولندي أندريه دودا
12 فبراير 2023 01:06

وضع الرئيس البولندي أندريه دودا، السبت، شرطاً لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

استبعد دودا إمكانية قيام بلاده بإرسال مقاتلات إلى كييف دون الاتفاق مسبقا على هذه الخطوة مع الحلفاء، في الوقت الذي تثير فيه هذه المسألة الانقسام بين مؤيدي كييف.

وقال الرئيس البولندي لهيئة الإذاعة البريطانية، قبل أيام من زيارته المقررة إلى العاصمة لندن، إن مثل هذا القرار يجب أن يتخذه الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مشترك.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا بتسليم بلاده طائرات مقاتلة.

وشدد دودا على أن نقل مقاتلات "إف 16" من بولندا إلى كييف سيكون "قرارا خطيرا للغاية" لن يتم اتخاذه باستخفاف.

وقال إن القوات الجوية في بلاده لديها أقل من 50 من تلك الطائرات أميركية الصنع، وإنها ليست كافية لبولندا. كما أشار إلى تحديات لوجستية تتعلق بنقل تلك الطائرات المحتمل إلى أوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
أندريه دودا
بولندا
طائرات مقاتلة
أوكرانيا
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