أوكرانيا تؤكد احتفاظها بالسيطرة على بلدة استراتيجية
جندي أوكراني يتفقد قذائف قبل إطلاقها قرب باخموت
12 فبراير 2023 00:48
أعلن الجيش الأوكراني، السبت، احتفاظه بالسيطرة على مدينة باخموت، وهي بلدة رئيسية في شرقى أوكرانيا في قلب اشتباكات عنيفة منذ أسابيع.
وقال فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة في أوكرانيا، في اتصال هاتفي مع رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي "على الرغم من الضغط المستمر، نواصل إبقاء باخموت تحت السيطرة واتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في خط الجبهة حول هذه المدينة".
وأضاف زالوجني أن الوضع في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا متوتر وأن القتال مستمر يوميا. وأوضح أن هناك أيضا معارك عنيفة حول بلدتي فوهليدار ومارينكا.
وتابع القائد العام للقوات المسلحة في أوكرانيا "في بعض أقسام الجبهة، تمكنا من استعادة المواقع التي فقدناها سابقا والحصول على موطئ قدم هناك".
وذكر أن ما تحتاجه قوات كييف هو قوة نيران صلبة، أي أسلحة وذخائر كافية.
وأوضح زالوجني أنه شكر ميلي على دعم واشنطن وأشاد بالجنرال الأميركي لتفهمه للاحتياجات الأوكرانية.