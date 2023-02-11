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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أُطلق من غزة

إطلاق صاروخ من غزة (أرشيفية)
11 فبراير 2023 22:18

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أُطلق باتجاه إسرائيل من قطاع غزة.

وذكر الجيش أن صفارات الإنذار دوّت في البلدات الحدودية الإسرائيلية مما دفع الإسرائيليين إلى التوجه إلى الملاجئ.

أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان بسماع دوي انفجار في أجواء القطاع، مساء اليوم.

في الضفة الغربية، قضى طفل إسرائيلي في الثامنة متأثرا بجروح أصيب بها، أمس الجمعة، في عملية دهس في محطة حافلات بالقدس، بحسب ما أعلن السبت المستشفى الذي نقل إليه.

وبذلك، يرتفع إلى ثلاثة عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم الذي وقع بعد ظهر الجمعة في حي "راموت" في القدس.

وقال المستشفى، إن الطفل "كان قد وصل في حالة حرجة (...) فرق طبية عديدة (...) سعت طوال ساعات إلى إنقاذ حياته، لكنه توفي".

وبين الجرحى الأربعة في الهجوم والد الطفلين القتيلين الذي لا يزال في المستشفى، وشقيقهما الأكبر (عشرة أعوام)، وفق مصادر طبية والإعلام الإسرائيلي.

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المصدر: وكالات
الجيش الإسرائيلي
صاروخ
قطاع غزة
القدس
عملية دهس
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