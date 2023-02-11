الأحد 12 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل عشرة جنود بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

وحدة من الجيش النيجري
11 فبراير 2023 21:56

قتل عشرة جنود على الأقل في كمين نصبته مجموعة إرهابية في جنوب شرق النيجر، عند الحدود مع مالي، وفق ما أفادت وزارة الدفاع النيجرية اليوم السبت.

لكن حصيلة هذا الهجوم الذي وقع في بلدة "اينتاغامي" مرشّحة للارتفاع، خصوصاً أن الوزارة أشارت في بيان إلى "فقدان 16 شخصاً وإصابة 13 جندياً".

وتواجه منطقة الساحل الأفريقي، التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، أعمال عنف تنفذها جماعات إرهابية منذ سنوات. ترتبط تلك الجماعات بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وقتل خمسة عشر شخصاً في هجوم شنه إرهابيون في منطقة وسط شمال بوركينا فاسو، على ما أفادت مصادر أمنية، أمس الجمعة.

وخلّفت هذه الهجمات آلاف القتلى، كما أدّت إلى نزوح نحو مليوني شخص.

أخبار ذات صلة
15 قتيلا بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي
8 قتلى بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو
المصدر: آ ف ب
النيجر
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
ساوثهامبتون يقيل جونز ويستعين بـ«سيلس»
الرياضي
ساوثهامبتون يقيل جونز ويستعين بـ«سيلس»
اليوم 15:59
سان جيرمان في دائرة القلق
الرياضي
سان جيرمان في دائرة القلق
اليوم 15:57
ناجلسمان يطالب بالتطوير
الرياضي
ناجلسمان يطالب بالتطوير
اليوم 15:54
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
دنيا
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
اليوم 15:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©