مقتل عشرة جنود بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

قتل عشرة جنود على الأقل في كمين نصبته مجموعة إرهابية في جنوب شرق النيجر، عند الحدود مع مالي، وفق ما أفادت وزارة الدفاع النيجرية اليوم السبت. لكن حصيلة هذا الهجوم الذي وقع في بلدة "اينتاغامي" مرشّحة للارتفاع، خصوصاً أن الوزارة أشارت في بيان إلى "فقدان 16 شخصاً وإصابة 13 جندياً". وتواجه منطقة الساحل الأفريقي، التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، أعمال عنف تنفذها جماعات إرهابية منذ سنوات. ترتبط تلك الجماعات بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. وقتل خمسة عشر شخصاً في هجوم شنه إرهابيون في منطقة وسط شمال بوركينا فاسو، على ما أفادت مصادر أمنية، أمس الجمعة. وخلّفت هذه الهجمات آلاف القتلى، كما أدّت إلى نزوح نحو مليوني شخص. أخبار ذات صلة 15 قتيلا بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي 8 قتلى بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

المصدر: آ ف ب