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ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى 25 ألفاً

ناجون من الزلزال يتفقدون ركام منازلهم في مدينة هاتاي التركية
11 فبراير 2023 19:24

قضى أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين، بحسب آخر أرقام رسمية أعلنت السبت في البلدين.

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارة لمدينة شانلي أورفا (جنوب شرق) أنه عثر حتى الآن على 21848 جثة في تركيا.

فيما أحصي 3553 قتيلاً في سوريا.

ومع أن الحصيلة الحالية مرتفعة، وتجعل هذا الزلزال من أكثر الزلازل تدميراً منذ بداية الألفية الحالية، إلا أنها لا تزال مؤقتة لأن العديد من الأشخاص لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض فيما تسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشالهم.

ورغم ذلك، تتراجع فرص العثور على ناجين في الركام بعد مرور ستة أيام على الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة على مقياس ريختر.

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المصدر: وكالات
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