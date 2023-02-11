أميركا تقدّم تقديراً لخسائر روسيا في أوكرانيا

قدّمت مسؤولة بارزة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، تقديرات للخسائر التي تكبدتها روسيا في أوكرانيا.
وقدّرت سيليست والاندر، مسؤولة شؤون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الوزارة أن القوات المسلحة الروسية فقدت، على الأرجح، نصف دباباتها القتالية منذ الأزمة الحالية. وقالت والاندر، خلال مداخلة في مركز الأمن الأميركي الجديد، إن القوات البرية الروسية في أوروبا «ضعفت بشكل كبير»، مشيرة إلى وجود «عشرات آلاف الضحايا» في الجانب الروسي. وأضافت أن روسيا «فقدت على الأرجح نصف مخزونها من الدبابات القتالية» إما نتيجة لأعمال قتالية أو لأن أوكرانيا استولت عليها. وبحسب تقديرات والاندر، التي يعادل منصبها في البنتاجون منصب مساعد وزير، فإن نحو 80% من القوات البرية الروسية تشارك الآن في أوكرانيا. في الوقت نفسه، حذرت والاندر من الاستخفاف بروسيا لافتة إلى أن روسيا تتعلم من الوضع في أوكرانيا وتعدل من تكتيكاتها. وتابعت المسؤولة الأميركية أن هذا ما أظهرته الأوضاع الميدانية في شرق أوكرانيا. واستطردت والاندر أن روسيا لا يزال لديها صناعة أسلحة مهمة. واختتمت كلامها بالقول «في الوقت الذي تتكبد فيه خسائر، فإن روسيا تتعلم أيضاً التكيف معها».