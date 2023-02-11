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أردوغان يعلن ارتفاعاً جديداً لعدد قتلى الزلزال

أردوغان يزور مناطق منكوبة جراء الزلزال في تركيا
11 فبراير 2023 17:43

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ارتفاعاً جديداً لحصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي.

وقال أردوغان، خلال زيارة لمنطقة الكارثة، إن عدد القتلى ارتفع في بلاده إلى 21848. كان أردوغان أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الحصيلة بلغت 21043.

وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي، وذلك مع تسليط الضوء على الوضع الأمني هناك.

وأضاف أردوغان «أعلنا حالة الطوارئ. وهذا يعني أنه يتعين من الآن فصاعدا على المتورطين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن قبضة الدولة القوية تتربص بهم».

كان أرودغان قد ذكر، أمس الجمعة، أن هناك عمليات سلب في بعض المناطق ولم تتضح حوادث الخطف التي أشار إليها..

وقال أرودغان أيضاً، إن مئات الآلاف من المباني في أنحاء جنوب تركيا لم تعد صالحة للسكن، وإن الدولة ستبدأ عملية إعادة الإعمار قريباً.

وأضاف «نعتزم إعادة بناء مئات الآلاف من المباني. سنبدأ اتخاذ خطوات ملموسة في غضون أسابيع قليلة».

وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة على مقياس ريختر.

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المصدر: آ ف ب
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رجب طيب أردوغان
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