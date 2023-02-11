مقتل جنود في الفلبين بإطلاق نار داخل معسكرهم

قال الجيش الفلبيني، اليوم السبت، إن خمسة جنود قتلوا في إطلاق نار على معسكر في جنوب البلاد، بينهم مطلق النار.
وأفاد الرائد فرانسيسكو جاريلو المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة، في بيان، بأن جنديا أُصيب بحالة هياج بعد الواحدة صباح اليوم السبت (1700 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) وقتل أربعة جنود في مجمع للجيش في مدينة «كاجايان دي أورو».
وقال الجيش، إن مطلق النار توجه بعد ذلك إلى غرف أخرى، حيث اشتبك جنديان معه وقتلاه. مضيفاً «نؤكد للجمهور أن هذا حادث فردي».
وأفاد الجيش بأن شخصاً آخر أصيب بجروح خطيرة. وفتح تحقيق داخلي لتحديد سبب الحادث والثغرات في عملية التجنيد والتدريب.
في يونيو، لقي ثلاثة حتفهم بينهم رئيس بلدية سابق في إطلاق نار خلال حفل تخرج بإحدى الجامعات في العاصمة مانيلا.