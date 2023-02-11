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روسيا تعلن المواقع التي قصفتها في أوكرانيا أمس

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
11 فبراير 2023 16:50

كشفت روسيا، اليوم السبت، عن لائحة المواقع التي استهدفتها بالقصف أمس الجمعة.

وأفادت وكالات أنباء روسية، اليوم، أن موسكو شنت هجوماً كبيراً على منشآت طاقة بالغة الأهمية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني أمس.

كما أفادت التقارير بأن الهجوم أدى إلى منع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة الأجنبية عبر السكك الحديدية إلى ساحات القتال.

كانت كييف أعلنت أمس أن روسيا شنت هجوماً "مكثفاً" بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة على مواقع للطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن صاروخين عبرا المجال الجوي.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية، في وقت متأخر أمس الجمعة، إن القوات الروسية أطلقت أكثر من مئة صاروخ ونفذت 12 هجوما جويا و20 قصفا بالمدفعية. وأضافت أنه تم تدمير 61 صاروخ كروز روسيا.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أن روسيا قصفت منشآت كهرباء في ست مناطق بصواريخ وطائرات مسيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "صواريخ عدة عبرت المجال الجوي لمولدافيا ورومانيا"، العضو في حلف شمال الأطلسي وهو ما تنفيه بوخارست.

وندد زيلينسكي بـ"تحدّ للحلف الأطلسي" من جانب روسيا.

من جهتها، قامت مولدافيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي نددت الخميس بأنشطة روسية "لزعزعة الاستقرار" فيها، باستدعاء السفير الروسي احتجاجا على "انتهاك غير مقبول" لمجالها الجوي.

تأتي عمليات القصف الروسية الجديدة على أوكرانيا بعد قيام الرئيس فولوديمير زيلينسكي بجولة أوروبية زار خلالها لندن وباريس وبروكسل لحث حلفائه الأوروبيين على إمداده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات عسكرية مقاتلة.

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المصدر: وكالات
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