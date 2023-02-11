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إدارة الكوارث التركية: تأثير الزلزال يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية

إدارة الكوارث التركية: تأثير الزلزال يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية
11 فبراير 2023 15:41

 أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن تأثير الزلازالين اللذين ضربا البلاد في 6 فبراير الجاري ، يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية، لافتة إلى أن المنطقة المنكوبة اهتزت بشكل عنيف لمدة دقيقتين تقريبا .
وقال أورهان تتار مدير قسم الحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في تصريحات صحفية، اليوم " إن تركيا تواجه كارثة تتجاوز بكثير ما كنا نتخيله​​​، نعمل على تحليل تأثير زلزالين وقعا في 6 فبرايرالجاري ، الزلزال الأول استمر 65 ثانية، وكان له تأثير مدمر، وكان للزلزال الثاني تأثير مدمر لمدة 45 ثانية،المنطقة اهتزت بعنف، و الطاقة المنبعثة من الزلزالين تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية".

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