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سلطنة عُمان تسير رحلات إغاثة جوية إلى تركيا

سلطنة عُمان تسير رحلات إغاثة جوية إلى تركيا
11 فبراير 2023 11:46

سيرت سلطنة عُمان، رحلات إغاثة جوية إلى تركيا، وذلك إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له، وذلك تجسيدا لأوامر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وبالتعاون مع سلاح الجو السلطاني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن تسيير الرحلات الجوية يتم بواسطة طائرات نقلٍ عسكرية لسلاح الجو السُّلطاني العُماني، وتحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة، واحتياجات إنسانية ضرورية.
ويأتي تسيير هذه الرحلات الإغاثية في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها سلطنة عُمان والتي ستستمر على مدى الأيام المقبلة تضامنًا مع سوريا وتركيا من خلال رحلات إغاثة جوية أخرى في جسرٍ جويٍّ متواصلٍ وبما يسهم في مواجهة ما خلَّفته هذه الزلازل من خسائر بشريَّةٍ وآثارٍ وتداعيات مادية.

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