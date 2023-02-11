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الصين ترسل فرق إنقاذ إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر

الصين ترسل فرق إنقاذ إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر
11 فبراير 2023 10:27

أرسلت الصين مجموعة من فرق الإنقاذ والمواد الحيوية إلى تركيا وسوريا منذ الزلازل القوية والهزات الارتدادية التي ضربت البلدين يوم الاثنين الماضي، في محاولة للمساعدة في البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وتتدفق المساعدات الدولية مع استمرار جهود الإنقاذ في كل من البلدين. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن فريق إنقاذ صينيا يتألف من 82 فردا وصل إلى مطار أضنة شاكرباشا في تركيا صباح الأربعاء، حاملا أكثر من 20 طنا من المعدات للإنقاذ والاتصالات والأغراض الطبية فضلا عن أربعة كلاب إنقاذ. وانتقل الفريق إلى محافظة هاتاي، بالقرب من مركز الزلزال حيث يقوم بعمليات بحث وإنقاذ في منطقتين بالتنسيق مع السلطات المحلية. كما أرسلت جمعية الصليب الأحمر الصينية يوم الخميس فريق إنقاذ إلى سوريا التي مزقتها الحرب مع أول مجموعة من الإمدادات الطبية للتخفيف من أثار الزلزال. وبناء على طلب من السفارة السورية والهلال الأحمر السوري، أرسلت جمعية الصليب الأحمر الصينية إمدادات تكفي ما يصل إلى 5 آلاف شخص. كما انضمت العديد من فرق الإنقاذ المدنية الصينية إلى جهود الإنقاذ.

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