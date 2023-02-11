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18 قتيلا في حوادث انزلاق للتربة في البيرو

18 قتيلا في حوادث انزلاق للتربة في البيرو
11 فبراير 2023 09:53

أدت حوادث انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط البيرو وجنوبها إلى سقوط 18 قتيلا و17 جريحا بينما ما زال عشرون شخصا مفقودين، حسب آخر حصيلة نشرها المعهد الوطني للدفاع المدني الجمعة.
وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مصرع 16 شخصا.
ولقي 17 شخصا مصرعهم في عدد من حوادث انزلاق التربة ظهر الأحد في منطقة ماريانو فالكارسيل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا، على بعد 840 كيلومترا جنوب العاصمة البيروفية ليما.
وقتل شخص آخر في في منطقة خونين في وسط البلاد على بعد 310 كيلومترات شرق ليما ، بعد انزلاق للتربة "في الساعات الأولى من الجمعة" على أثر أمطار غزيرة في المنطقة "، حسب المعهد نفسه.
ودُمرت منازل ومرافق صحية وطرق في منطقة أريكويبا خصوصا.
وقال حاكم المنطقة إنه قد يكون عدد من عمال المناجم عالقين في مناجم ذهب انهارت.

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المصدر: آ ف ب
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