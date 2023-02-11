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الأمم المتحدة: نزوح 5.3 مليون شخص بسبب الزلزال في سوريا

الأمم المتحدة: نزوح 5.3 مليون شخص بسبب الزلزال في سوريا
11 فبراير 2023 09:18

أكدت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن ما يقدر بـ 5.3 مليون شخص ربما أصبحوا بلا مأوى في سوريا بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي.

وقال سيفانكا دانابالا، ممثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين في سوريا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من دمشق "لدينا تقديرا أوليا بأن 5.37 مليون شخص تأثروا بالزلزال سيحتاجون إلى مساعدة لتوفير المأوى في كل أنحاء سوريا".

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وأضاف "هذا رقم ضخم ويأتي لشعب يعاني بالفعل من نزوح جماعي". وقال إن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تركز الان على توفير المأوى ومواد الإغاثة لضمان وجود مرافق كافية في مراكز إيواء النازحين مثل الخيام والأغطية البلاستيكية والبطانيات الحرارية وحصائر النوم والملابس الشتوية.

وأضاف "بالنسبة لسوريا، هذه أزمة داخل أزمة، لدينا صدمات اقتصادية، وكوفيد ونحن الآن في قلب الشتاء وتهب عواصف ثلجية في المناطق المتضررة". 

المصدر: د ب أ
الأمم المتحدة
سوريا
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