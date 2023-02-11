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بايدن يستقبل الرئيس البرازيلي لولا في البيت الأبيض

بايدن يستقبل الرئيس البرازيلي لولا في البيت الأبيض
11 فبراير 2023 09:06

 استقبل الرئيس الأميركي جو بايدين يوم الجمعة الرئيس البرازيلي الجديد لويز ايناسيو لولا دا سيلفا في البيت الأبيض، حيث يأمل كل رئيس في الحصول على دعم من الآخر بينما يحاولان تجاوز الإدارتين السابقتين في بلديهما. وقد نجح بايدن ولولا في هزيمة رئيسين شعبويين ذوي اتجاهات استبدادية في انتخاباتهما الرئاسية، ورفض المرشحان الخاسران- دونالد ترامب في الولايات المتحدة وجاير بولسونارو في البرازيل - الاعتراف بفوز منافسيهما. وقال مسؤول في إدارة بايدن قبل الاجتماع "إنه يتعلق بالتضامن لديمقراطيتينا والتمكن حقا من إظهار أن الديمقراطية يمكن أن تنجح".

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المصدر: د ب أ
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