انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية في بلدة بريطانية

انفجرت قنبلة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية بشكل غير مقصود في بلدة في مقاطعة نورفولك، حسبما قالت الشرطة البريطانية. وأعلنت خدمات الطوارئ عن وقوع حادث خطير في أعقاب اكتشاف القنبلة الكبيرة غير المنفجرة عند معبر نهر في منطقة "جريت يارموث" يوم الثلاثاء، وكانت تعمل على إبطال مفعولها. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن شرطة نورفولك قولها عصر الجمعة إنه حدث تفجير "غير مخطط" لكنها أشارت إلى أنه لم يصب أحد بأذى.

وكان المتخصصون في الجيش يفككون القنبلة باستخدام تقنية تسبب حرقا بطيئا للمواد المتفجرة وتحرق تلك المادة. وكان المسؤولون قد قالوا إن هناك خطر أن تنفجر القنبلة بشكل غير مقصود.