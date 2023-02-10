بغداد.. تدقيق هويات العراقيين في مخيم «الهول»

هدى جاسم (بغداد)

تجري قوة أمنية عراقية عمليات تدقيق أمني لأسر عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في مخيم «الهول» السوري، بحثاً عن مطلوبين يحملون وثائق مزورة.

وقالت مصادر محلية من محافظة الأنبار إن «قوة أمنية عراقية، وبالتنسيق مع الجانب السوري وصلت إلى مخيم الهول في سوريا، لتدقيق وثائق أسر إرهابيي داعش على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مطلوبين للقضاء العراقي داخل المخيم يحملون وثائق مزورة».

وأضافت المصادر إن «القوة دققت وثائق أعداد كبيرة من الوثائق، في خطوة تهدف للوصول إلى المطلوبين الذين تمكنوا من تزوير الوثائق الرسمية».

وأوضحت أن «المداهمة تهدف إلى اعتقال المطلوبين قبيل استئناف عمليات إعادة أسر إرهابيي داعش من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في محافظة الموصل، ومن ثم إلى مناطق سكناهم المحررة».

وأشارت إلى أن «العملية لا تزال مستمرة، وتعد الأولى من نوعها في تعقب قيادات إرهابي داعش والمطلوبين للقضاء داخل الأراضي السورية». وكان العراق قد أحصى في أوقات سابقة أعداد العراقيين الموجودين في مخيم «الهول»، وقال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إن «هناك اتفاقاً دولياً حول مخيم الهول، بالإضافة إلى دعم دول كبرى للعراق، من أجل تفكيك المخيم الذي يضم أكثر من 60 ألف شخص بين عراقي وسوري و50 دولة أخرى».

ولفت إلى أن «العراق طالب الكثير من الدول بإعادة رعاياها ومحاسبتهم بحسب قوانين كل دولة»، مؤكداً أن «العراق مستعد لنقل رعاياه واستقبالهم وإدخالهم ضمن برنامج الاندماج المجتمعي، ولكنه بحاجة إلى دعم دولي لاستيعاب هذا العدد الكبير».

وبين أن «إعادتهم تأتي ضمن الخطة الحالية والتي تستغرق 5 سنوات، إلا أننا نريد تسريع الملف من أجل إنهاء المعاناة».

ولفت إلى وجود «25 ألف عراقي في مخيم الهول السوري، بينهم 20 ألفاً بين حدث وطفل دون الـ18 من العمر».