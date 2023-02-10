مالي وغينيا وبوركينا فاسو تطلب إنهاء تعليق عضويتها في «إيكواس»

واغادوغو (وكالات)

طلبت بوركينا فاسو ومالي وغينيا، الدول الثلاث التي يقودها عسكريون تولوا السلطة على إثر انقلابات، إنهاء تعليق عضويتها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» والاتحاد الأفريقي.

وقالت الدول الثلاث، في بيان، بعد اجتماع لوزراء خارجيتها في واغادوغو، مساء أمس الأول، إنها «اتفقت على تبادل الجهود بينها والقيام بمبادرات مشتركة لرفع إجراءات تعليق عضويتها، والقيود الأخرى» التي اتخذها الاتحاد الإفريقي ومجموعة غرب أفريقيا.

وعلقت عضوية الدول الثلاث في الهيئتين الإقليميتين بعد سيطرة الجيش على السلطة في كل منها في 2020 و2021 و2022. وفرضت على مالي وغينيا عقوبات أخرى رفع بعضها منذ ذلك الحين.

وقال بيان وزراء الخارجية إنهم «يؤكدون في إطار مكافحة انعدام الأمن في قطاع الساحل والصحراء ضرورة تضافر جهودهم وجهود دول المنطقة للتعامل مع هذه الآفة».

وتلت البيان وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا، التي دعت بعد ذلك مع نظيريها المالي عبدالله ديوب والغيني موريساندا كوياتي، إلى «تأمين ترابط في الإجراءات على المستوى الإقليمي على أساس الجهود الثنائية الجارية أساساً». ودان وزراء خارجية الدول الثلاث «العقوبات المفروضة بشكل آلي والتي لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة والمعقدة للتغييرات السياسية». وقال بيان وزراء الخارجية إن هذه العقوبات «تؤثر على السكان المتضررين أصلاً من غياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي، وتحرم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الإفريقي من مساهمة البلدان الثلاثة الضرورية لمواجهة التحديات الكبرى».