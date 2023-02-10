خبراء لـ«الاتحاد»: الدعم العسكري الغربي يشعل الأزمة الأوكرانية

الاتحاد (القاهرة)

أكد خبراء ومحللون سياسيون أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يغير من الوضع الحالي بين موسكو وكييف لكنه محاولة لإطالة أمد الأزمة لتحقيق مكاسب كالاستنزاف، محذرين من نتائج مد أوكرانيا بصوارخ بعيدة المدى تصل إلى الداخل الروسي، أو منظومات دفاع جوي متطورة.

وتواصل أميركا ودول أوروبية على رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقديم الدعم العسكري لكييف، حيث أحدثت الأسلحة المقدمة فارقاً في ساحات المعارك، لاسيما الأسلحة الأميركية مثل صواريخ جافلين المحمولة على الأكتاف وراجمة الصواريخ هيمارس ومدافع هاوتزر، ومدرعات ماستيف وصواريخ ستار ستريك البريطانية. وشمل التسليح الألماني دبابات غيبارد القادرة على المناورة ومدفعية هاوبتزر 2000، ضد الأفراد والآليات الخفيفة وعربة المشاة المصفحة ماردر لنقل الجنود ودبابة ليوبارد.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، ومدير مركز خبراء رباليست للدراسات، الدكتور عمرو الديب أن إمداد أوكرانيا بأسلحة غربية أمر ليس بجديد لكن الحديث عن إمدادها بأسلحة أو صواريخ بعيدة المدى يمكن من خلالها استهداف الأراضي الروسية سيكون أمراً خطيراً، محذراً أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى رد روسي عنيف.

وأضاف الديب في تصريحات لـ«الاتحاد» أن مسألة الهجوم على موسكو أو المدن الروسية الكبرى التي تمتلك المصانع الحربية والمفاعلات النووية سيكون له تأثير مرعب، وحينها يكون لروسيا الحق في تنفيذ عقيدتها العسكرية التي تضمن استخدام كل هو ما ممكن لمواجهة أي خطر ما يجعل العالم أمام شبح الإقدام على استخدام أسلحة دمار الشامل.

وأشار الديب إلى أن الدبابات والأسلحة العادية لن يكون لها تأثير على سير العمليات العسكرية، لكن الخوف من إمداد الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى أو منظومات دفاع جوي يمكن من خلالها إيقاف عمل السلاح الجوي الروسي أو خلق منطقة حظر طيران على أراضي أوكرانيا ما يؤدي إلى نتائج خطيرة.

وأشار الباحث المتخصص في الشأن السياسي حسان هاشم إلى أن الأسلحة الغربية لن تحسم المعركة لكنها تساعد على مقاومة القوات الأوكرانية وإلحاق خسائر أكبر للجانب الروسي، موضحاً أن أوكرانيا كانت تمتلك منظومة دبابات وبحرية وطائرات وأنظمة اتصالات لكن الدمار لحق بألويتها ما دفع الغرب لتزويدها بالسلاح. وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» أن القوات الروسية لديها القدرة على التعامل مع السلاح الجديد، لكن قوات أوكرانيا تراهن على الوقت كي تتحسن ظروف المعركة.

وتابع الباحث المتخصص في الشأن الروسي أن كييف ترغب في إطالة أمد المعركة بقدر الإمكان للحصول على مكاسب أو المراهنة على مسارات أخرى موازية للأزمة مثل الاستنزاف، لكن ذلك غير وارد عند الجانب الروسي الذي صرح بأن الجيش لديه كل ما يلزم.