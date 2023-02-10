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باكستان: مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة

أرشيفية
11 فبراير 2023 02:01

إسلام آباد (وكالات)

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انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مركبة أمنية في جنوب غرب باكستان المضطرب، أمس، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين في مؤشر على تصاعد العنف في المنطقة.
ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع على بعد 300 كيلومتر شرق كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، فيما أفاد لال خان، المسؤول بالشرطة المحلية، أن القتيلين والجرحى نقلوا إلى المستشفى. ووجهت أصابع الاتهام في الهجمات السابقة إلى الجماعات الانفصالية التي تشن تمرداً منذ أمد بعيد ضد الحكومة المركزية في إسلام آباد. وتقول باكستان إنها قمعت التمرد لكن العنف استمر في الإقليم الذي يشترك في حدود طويلة مع إيران وأفغانستان.

باكستان
عبوة ناسفة
كويتا
بلوشستان
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