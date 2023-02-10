زيلينسكي يثني على زيارته لدول أوروبية

زيلينسكي في صورة جماعية مع قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهمفي بروكسل
11 فبراير 2023 01:23
أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، على زيارته إلى أوروبا معربا عن انطباع إيجابي. وقال، في رسالته المصورة مساء اليوم "لندن وباريس وبروكسل، في كل مكان، تحدثت في تلك الأيام عن كيفية تعزيز قواتنا". وأضاف "هناك اتفاقيات مهمة للغاية وتلقينا إشارات جيدة"، مضيفا أن ذلك ينطبق على مسألأة تسليم بلاده الدبابات والصواريخ بعيدة المدى. غير أنه أوضح أن هناك الكثير للقيام به بشأن تأمين طائرات مقاتلة لقواته في المستوى التالي من التعاون. وقال إنه لمس، في لندن، أن بريطانيا تريد حقا أن تنتصر أوكرانيا في الأزمة. واشار إلى إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس كان مهما لتبادل الآراء. وتعهد زيلينسكي بأنه "سيكون هناك المزيد من الدعم" للشعب الأوكراني. ووصف زياراته للقمة الأوروبية والبرلمان الأوروبي بأنها "بداية لمرحلة جديدة". وقال إنه في هذه المرحلة الجديدة من التعاون، لم تعد أوكرانيا ضيفة على المؤسسات الأوروبية، بل عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.