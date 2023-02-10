السبت 11 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يثني على زيارته لدول أوروبية

زيلينسكي في صورة جماعية مع قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهمفي بروكسل
11 فبراير 2023 01:23

أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، على زيارته إلى أوروبا معربا عن انطباع إيجابي.
وقال، في رسالته المصورة مساء اليوم "لندن وباريس وبروكسل، في كل مكان، تحدثت في تلك الأيام عن كيفية تعزيز قواتنا".
وأضاف "هناك اتفاقيات مهمة للغاية وتلقينا إشارات جيدة"، مضيفا أن ذلك ينطبق على مسألأة تسليم بلاده الدبابات والصواريخ بعيدة المدى.
غير أنه أوضح أن هناك الكثير للقيام به بشأن تأمين طائرات مقاتلة لقواته في المستوى التالي من التعاون.
وقال إنه لمس، في لندن، أن بريطانيا تريد حقا أن تنتصر أوكرانيا في الأزمة.
واشار إلى إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس كان مهما لتبادل الآراء.
وتعهد زيلينسكي بأنه "سيكون هناك المزيد من الدعم" للشعب الأوكراني.
ووصف زياراته للقمة الأوروبية والبرلمان الأوروبي بأنها "بداية لمرحلة جديدة". وقال إنه في هذه المرحلة الجديدة من التعاون، لم تعد أوكرانيا ضيفة على المؤسسات الأوروبية، بل عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة
دعوات أوروبية لتحقيق شفاف في انفجار مرفأ بيروت
شولتس: مشاركة زيلينسكي في القمة الأوروبية أثرت في الجميع
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
أوروبا
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
الرياضي
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
اليوم 02:30
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
اليوم 02:02
جهود حثيثة لإنقاذ مزيد من العالقين تحت الأنقاض في سوريا وتركيا
عربي ودولي
سوريا وتركيا.. بصيص أمل وسط الأنقاض
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©