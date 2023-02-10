هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات عنيفة بين الميليشيات

حسن الورفلي (بني غازي، القاهرة)

يحقق المجلس الرئاسي الليبي في ملابسات الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات بالعاصمة طرابلس، مساء أمس الأول، لبحث معالجة الأزمة الأمنية التي تعاني منها بعض المدن الليبية خلال الأشهر الماضية، في ظل تحركات يقوم بها المجلس للدفع نحو تفعيل المصالحة الوطنية بين المكونات الليبية كافة، حسبما أكد مصدر مسؤول في المجلس لـ «الاتحاد». وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات المسلحة بين اللواء 51 مشاة بقيادة بشير البقرة، مع ميليشيا «الصبرية»، تسببت في إغلاق مطار معيتيقة الدولي وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة لساعات عدة، بالإضافة إلى تضرر عدد من المنشآت العامة والخاصة جراء الاشتباكات العنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن الصراع بين التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية سببه الرئيس هو سعي الميليشيات كافة لتحقيق مناطق نفوذ أوسع تمكنها من الحصول على مزيد من الاعتمادات المالية، مشيراً إلى أن اللواء51 مشاة يرفض أي نفوذ لأي تشكيلات مسلحة أخرى في منطقة تاجوراء التي تمثل مناطق نفوذ رئيسية للمدعو بشير البقرة.

وتداول نشطاء ليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يبرز احتدام الاشتباكات المسلحة، وتحشيدات عسكرية ضخمة للآليات العسكرية وللمقاتلين من الميليشيات، وسط مخاوف من تصاعد القتال خلال الساعات القادمة. وأعلنت وسائل إعلام محلية ليبية، أمس، إصابة عنصرين من إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية بإصابات بالغة جراء الاشتباكات العنيفة المسلحة في منطقة تاجوراء، مشيرة إلى حالة الهدوء الحذر التي تشهدها طرابلس بعد الاشتباكات العنيفة.

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعمل على إدارة الملف الليبي، من أجل الاستقرار في المنطقة بأسرها، مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المختلفة التي تمارسها دول إقليمية أخرى والتحدث مع جميع القوى في الميدان.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية إلى أن ليبيا تعيش وضعاً مختلفاً عما كانت عليه قبل 6 أشهر، مشيراً إلى حال الصراع والاستقطاب التي تعصف بالدولة الليبية خلال الفترة الأخيرة.